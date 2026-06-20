Donald Trump ile Meloni arasındaki söz düellosu

Son dönemdeki uluslararası krizler nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında, soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef aldı.

Meloni'nin Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca istekte bulunduğunu öne süren Trump, İtalya'nın ABD'nin İran politikalarına destek vermemesini eleştirdi.

"MELONİ OYLARINI ARTIRMAK İÇİN BENİMLE TEKRAR ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR"

Meloni'nin ülkesindeki popülaritesinin düştüğünü iddia eden ve İtalya'nın üslerini kullandırmamasına tepki gösteren Trump, "Meloni, oy oranlarını yükseltmek için tekrar arkadaş olmak istiyor." dedi.

MELONİ'DEN JET YANIT

Trump'ın sözleri üzerine Meloni'den yanıt gecikmedi.

"SENİN DOSTUN OLMAK BANA KESİNLİKLE FAYDA SAĞLAMADI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meloni, "Donald Trump'ın benimle ilgili son paylaşımına yanıtım. Konuya geri dönmeyeceğim, çünkü Batı'nın birliğine halen inanıyorum ve bunun görevimize yakışmayan bir gösteri olduğunu düşünmüyorum." notuyla paylaştığı uzun yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı. Popülerliğim de seninle olan ilişkimden kaynaklanmıyor. Benim popülerliğim, İtalya'nın ulusal çıkarlarını savunma kapasiteme bağlıdır ve ben de her zaman tam olarak bunu yaptım.”

"BENİM İTALYA'DAKİ POPÜLERLİĞİM SENİ İLGİLENDİRMEZ"

ABD'nin İran'a karşı savaşı sırasında Roma'nın, İtalya'daki üslerin kullanılmasına izin vermemesine de değinen Meloni, "İtalya'daki Amerikan askeri üsleri konusunda da yaptım. Bu üslerin kullanımı, her zaman saygı gösterdiğimiz anlaşmalarla düzenlenmiştir ve ben Başbakan olduğum sürece bu anlaşmalar ihlal edilemeyecektir. İtalya egemen bir devlettir. Her halükarda benim popülerliğim seni ilgilendirmez. Sana kendi popülerliğine odaklanmanı tavsiye ederim." yorumunu yaptı.

TRUMP VE MELONİ'NİN ARASINI İRAN SAVAŞI AÇTI

Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi.

İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.

Savaş başladıktan bir süre sonra İtalya'nın, 31 Mart'ta ABD'nin Orta Doğu’ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü’nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.