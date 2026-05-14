Donald Trump ile Şi Jinping Pekin’de bir araya geldi: Gözler kritik zirvede

Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün Çin'in başkenti Pekin’e gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün sürmesi beklenen diplomatik temaslarına başladı.

8,5 YIL ARADAN SONRA PEKİN’DE KRİTİK BULUŞMA

8,5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından Büyük Halk Salonu'nda onuruna düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşılandı.

Tokalaştıktan sonra ülkelerinin resmi heyetlerini selamlayan ikili, Çin ve ABD milli marşlarının çalındığı sırada tören alanının ortasına kurulan platformda esas duruşta bekledi.

Daha sonra kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören alayının ve ellerinde bayraklarla karşılama törenine katılan çocukların önünden geçen Şi ve Trump, diplomatik görüşmelere başlamak üzere Büyük Halk Salonu'na girdi.

"ÇİN VE ABD ZAMANIN SORUNLARINA BİRLİKTE YANIT VERMELİ"

Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığını, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğunu, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.

Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak, büyük güçlerin iyi geçinmesi ve doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Şi, iki ülke arasında güç çatışmasının zorunlu ve kaçınılmaz olmadığı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız." diye konuştu.

İRAN, TAYVAN VE TİCARET KONULARI GÜNDEMDE

Ziyaret programında ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Temple of Heaven gezisi de bulunuyor.

Trump ve Şi’nin tapınak ziyaretinin ardından devlet yemeğine katılacağı, cuma günü ise çay programı ve öğle yemeğinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Trump ve Şi'nin buluşmasında ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.

Trump, Truth'ta yaptığı paylaşımda heyetinde bulunan iş insanlarına ve olası anlaşmalara ithafen "Olağanüstü bir lider olan Başkan Şi'den, bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin'i 'açmasını' isteyeceğim," dedi.

Trump'ın paylaşımı hakkında sorulan bir soruya Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in "işbirliğini genişletmeye, farklılıkları yönetmeye ve çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmaya" hazır olduğunu söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Trump, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Trump'ın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

Küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümü, bakış açıları farklı olsa da, iki ülkenin de gerçekleşmesini istediği bir gelişme.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı Körfez'deki faaliyetlerinden vazgeçmeye ikna etmek için Çin'i daha aktif bir rol üstlenmesi konusunda ikna etmeyi umduklarını söyledi.

TRUMP TRİLYON DOLARLIK BİR HEYETLE ÇİN'E GİTTİ

Trump, Çine'e aralarında Elon Musk ve Jensen Huang’ın da bulunduğu milyarder ABD’li yöneticilerden oluşan bir heyetle Çin’e gitti. Bu iş insanlarının toplam servetleri yaklaşık 1 trilyon dolara yakın.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi’ne göre yaklaşık 688 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 183 milyar dolarlık servete sahip Huang da Beyaz Saray’ın CBS News’e verdiği katılımcı listesine göre ABD heyetinde yer aldı. Musk, Nvidia CEO’su Huang ile birlikte Trump’ın başkanlık uçağında seyahat etti.

Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Çin’e birlikte gittiği iş insanlarını paylaştı. Trump’ın isimlerini verdiği yöneticiler şöyle:

“Cristiano Amon – Qualcomm CEO’su



Tim Cook – Apple CEO’su



Larry Culp – GE Aerospace CEO’su



Larry Fink – BlackRock CEO’su



Jane Fraser – Citigroup CEO’su



Jensen Huang – Nvidia CEO’su



Sanjay Mehrotra – Micron Technology CEO’su



Elon Musk – Tesla ve SpaceX CEO’su



Kelly Ortberg – Boeing CEO’su



Stephen Schwarzman – Blackstone CEO’su



Brian Sikes – Cargill CEO’su



David Solomon – Goldman Sachs CEO’su”