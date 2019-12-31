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Donald Trump: Irak'taki saldırıyı İran yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat'ta işgal edilen büyükelçiliğe yönelik yaptığı açıklamada göstericileri İran'ın organize ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 15:21..
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, Haşdi Şabi yanlıları tarafından işgal edildi.

Elçilik önünde toplanan binlerce gösterici, binanın duvarlarına taş ve sopalarla saldırarak ateşe verdi.

Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto eden göstericilerin işgalinin ardından, ABD Büyükelçisi'nin ve elçilik personelinin güvenlik kaygıları nedeniyle tahliye edildiği açıklandı.

"ELÇİLİK SALDIRISINI İRAN DÜZENLİYOR"

Twitter hesabından olaylara ilişkin bir tweet paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat'da büyükelçiliğe yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Tweetinde "İran bir ABD'li müteahhidi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Onlara kuvvetli bir şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne karşı bir saldırı düzenliyor. Olanlardan tamamen onlar sorumlu olacaklar. Irak kuvvetlerinden elçiliği korumasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin İran'a yönelik yeni hamlelerinin de sinyalini verdi.

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