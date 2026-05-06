Donald Trump: İran ile anlaşma olursa 'Destansı Öfke' bitecek

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'ın nükleer tesisleri, füze stokları, donanması ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırı başlattı.

ABD'nin 'Destansı Öfke' ismini verdiği 'operasyon', İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve küresel enerji akışını tehdit etmesi üzerine tırmandı.

İran limanları abluka altına alınırken, Nisan'da Pakistan ve diğer arabulucuların çabasıyla geçici ateşkes ilan edildi.

'Destansı Öfke'nin ana hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığı açıklanırken; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyonun 'bittiğini' ve artık savunma odaklı bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Ancak boğazdaki gerginlik ve abluka devam etti.

"TEK SAYFALIK 'BARIŞ' MUTABAKATA VARILMAK ÜZERE"

ABD merkezli haber platformu Axios ise İran ve ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı (MOU) üzerinde anlaşmak üzere olduklarını belirten bir haber yayımladı.

Haberde, tarafların bölgedeki savaşı bitirmek ve nükleer programla ilgili daha kapsamlı görüşmelere zemin hazırlamak amacıyla tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde önemli ilerleme kaydettiği yer aldı.

Ayrıca, İran'dan kritik noktalara ilişkin yanıtların önümüzdeki 48 saat içinde geleceği aktarıldı.

14 MADDELİK TASLAK MUTABAKAT

Önceki görüşmelerde üç sayfalık bir taslak üzerinde çalışılıyordu; Trump'ın kısa ve net bir anlaşma istediği belirtiliyordu.

Son aşamada bu, 14 maddelik tek sayfalık bir mutabakat haline geldi.

"ANLAŞMA HALİNDE 'DESTANSI ÖFKE' SONA ERECEK"

Trump bu gelişmelerin üzerine Truth Social hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, İran ile anlaşmaya varılması halinde 'Destansı Öfke'nin sona ereceğini belirten Trump, "Kabul etmemeleri halinde bombalama başlayacak." dedi.

"HÜRMÜZ'ÜN HERKESE AÇIK OLMASINA İZİN VERİLECEK"

Trump açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

"İran'ın üzerinde anlaşılanları vermeyi kabul etmesi durumunda (ki bu belki de büyük bir varsayım), zaten efsanevi hale gelen Destansı Öfke sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran da dahil olmak üzere herkese açık olmasına izin verecektir.

ğer kabul etmezlerse, bombalama başlayacak ve ne yazık ki, daha öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"