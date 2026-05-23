Donald Trump: İran ile anlaşmaya çok yaklaştık

Savaş mı, barış mı...

ABD ile İran arasında sağlanacak olası bir kalıcı barış bütün dünyanın lehine.

İki ülke arasında ateşkes devam ederken kalıcı anlaşma konusunda orta yol henüz bulunamadı.

Başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere birçok ülke bu konuda ara bulucu olarak çalışmaya devam ediyor.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMANIN YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Amerikan Axios haber platformuna telefonla mülakat veren Trump, İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

ABD adına müzakerelere katılan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile bugün görüşeceğini kaydeden Trump, "iyi bir anlaşma" yapıp yapamayacağı ya da "İran'ı yerle bir edip etmeyeceği" konusunda şansların "tam olarak yarı yarıya" olduğunu söyledi.

"İKİ SEÇENEKTEN BİRİSİ OLACAK"

Trump, "Bence iki seçenekten biri gerçekleşecek, ya onlara şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar sert bir darbe indireceğim ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle yarın (24 Mayıs Pazar) vereceğini bildiren Trump, bugün Beyaz Saray'da İran ile ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti.

"MÜZAKERELER HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Öte yandan ABD Başkanı, CBS News kanalına da yaptığı kısa bir açıklamada bulundı.

Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.