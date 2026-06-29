Donald Trump: İran ile yarın Doha’da görüşeceğiz

Savaşın ardından mutabakat süreci de belirsizliğe girdi...

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran bir görüşme talep etti. Yarın Doha’da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Ancak İran cephesinden bu açıklamaya yalanlama geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bu hafta Doha’da ABD ile herhangi bir teknik görüşmenin planlanmadığını belirterek ABD basınında yer alan iddiaları reddetti. Garibabadi, arabulucular üzerinden yürütülen temasların ise sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan ABD merkezli Axios, Washington ile Tahran’ın son saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıkları çözmek için uzlaşmaya vardığını öne sürdü.

ABD HEYETİ DOHA'YA GİDİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın mutabakat zaptını görüşmek üzere Doha’ya gideceğini duyurdu. Leavitt, üst düzey temasların teknik müzakerelerin paralelinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Ateşkes konusunda Washington’un üzerine düşeni yaptığını savunan Leavitt, ABD’nin barış sürecine bağlı olduğunu ancak gerektiğinde askeri güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

TRUMP TOPLANTI İÇİN TEMKİNLİ DAVRANDI

Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha’daki görüşmenin sonucunun belirsiz olduğunu belirterek, “Bu toplantı önemli de olabilir, olmayabilir de. Göreceğiz” dedi.

ABD Başkanı, Washington yönetiminin İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini de yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere planlanmadığını belirterek, önceliklerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulanması olduğunu ifade etti.