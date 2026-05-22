Donald Trump: İran nükleer silah elde ederse nükleer savaş yaşanır

Beyaz Saray'da düzenlediği etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan 'mağlup ettiklerini' savundu.

Tahran'la müzakerelerin sürdüğünü ve bu sürecin sonunda İran'ın nükleer silah elde etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, "Burada bazılarının 'çılgın' diyebileceği bir ülkenin nükleerleşmesinden bahsediyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. İşin özü bu. Buna müsaade edemeyiz. İran, nükleer silah elde ederse Orta Doğu'da nükleer savaş yaşanır ve o savaş buraya ve Avrupa'ya uzanır. Bunun olmasına izin veremeyiz ve olmayacak. Düşünebildiğim hiçbir şey, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek gerektiğinden daha önemli değil" şeklinde konuştu.

"ÜCRETLİ GEÇİŞ İSTEMİYORUZ"

Trump, 'İran'ın Umman ile görüşerek Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerde ücret almaya yönelik bir girişimde olduğu' yönündeki haberleri değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunu ve tüm ticari geçişlere açık olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu. Daha önce de müzakere etmişler, onlarla görüşmüşler, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın limanlarına yönelik ABD ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın çok etkili olduğunu vurgulayarak, "Bizim onayımız olmadan geçebilen tek bir gemi bile olmadı ve donanmamız harika bir iş çıkardı. Bizim onayımız olmadan hiçbir gemi, İran'a girmiyor veya İran'dan çıkmıyor" dedi.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU İMHA EDECEĞİZ"

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Trump, "Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok, muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.