Donald Trump: İran'a yarın yapılacak saldırı ertelendi

ABD ile İran arasındaki bilinmezlik sürüyor.

Karşılıklı verilen anlaşma metin taslakları, reddedilen öneriler, kabul edilemez bulunan maddeler derken dünya ekonomisi de ABD ve İran ile birlikte savrulmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son söylemlerinin ardından brent petrol 113 dolara kadar yükselmişti.

TRUMP YİNE "BİRİLERİ İSTEDİĞİ İÇİN" ERTELEMEYE GİTTİ

Bugüne kadar attığı her "geri adım" sayılabilecek adımı başkasının hanesine yazmayı başaran ABD Başkanı Donald Trump, bugün de saldırının ertelenmesini bölge ülke liderlerine bağladı.

Trump’ın açıklamasına göre, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Muhamed bin Zayed Al Nahyan, ABD’ye askeri operasyonu erteleme çağrısında bulundu.

Trump, bölgede “ciddi müzakerelerin sürdüğünü” ve olası bir anlaşmanın hem Orta Doğu hem de küresel güvenlik açısından sonuç doğurabileceğini söyledi.

"SALDIRI ERTELENDİ AMA HAZIRLIK SÜRECEK"

Trump açıklamasında, “en önemli unsurun İran’ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi” olduğunu vurgularken, ilgili askeri yetkililere operasyonun durdurulduğu yönünde talimat verdiğini belirtti.

Buna karşın, anlaşma sağlanamaması halinde “anında geniş çaplı bir askeri karşılık verilebileceği” mesajını da verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Daniel Caine ile birlikte silahlı kuvvetlere gerekli hazırlıkların sürdürülmesi talimatı verildiği aktarıldı.

PAKİSTANLI YETKİLİLER İSTEDİ DİYE ATEŞKESİ SÜRESİZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan'da İran ile vardıkları ateşkesi süresiz uzattığını duyurmuştu.

Trump ateşkesin süresiz uzatılmasını ise Pakistanlı yetkililerden gelen taleplere istinaden kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, Truth isimli sosyal medya hesabından o gün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İran hükümetinin ciddi şekilde bölünmüş olduğu gerçeğine dayanarak ve Pakistan’ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şehbaz Şerif’in talebi üzerine, İran’ın liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri üzerinde uzlaşana kadar İran’a yönelik saldırımızı ertelememiz istendi.



Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim; ayrıca diğer tüm açılardan hazır ve muktedir durumda kalacaklar. Dolayısıyla ateşkesi, İran’ın önerisi sunulana ve görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar uzatacağım”