Donald Trump: İran'da hedeflerimizi henüz tamamlamadık

ABD-İran hattında sıcak saatler...

İki ülke arasında kalıcı barışı sağlama konusunda yapılan görüşmelerde ciddi bir belirsizlik yaşanırken önemli bir gelişme yaşandı.

İran medyasında yer alan haber göre, ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine İran'ın cevabı Pakistan üzerinden gönderildi.

Bu sıcak gelişmeden kısa bir süre sonra ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği röportaj yayınlandı.

"ASKERİ OLARAK YENİLDİLER"

Savaşı kazandıkları iddiasını yineleyen ABD Başkanı, "Askeri olarak yenildiler.

Kendi zihinlerinde belki bunu bilmiyorlar, ama bence biliyorlar çünkü onlarla muhatap oluyorum." dedi.

"HENÜZ HEDEFLERİMİZİ TAMAMLAMADIK"

Saldırılara devam etme sinyali veren Başkan Trump, şunları kaydetti:

“Şimdi çekilirsek İran'ın inşası için 20 yıla ihtiyaç olacak ancak hedeflerimizi henüz tamamlamadık.



Onların yenilgiye uğradığını söyledim, ama bu onların işinin bittiği anlamına gelmez. İki hafta daha girip her tekil hedefi vurabiliriz.



Muhtemelen hedeflerin yüzde 70'ini yaptık. Vurabileceğimiz başka hedefler var. Ama bunu yapmasak bile, yeniden inşa etmeleri yıllarını alır.”

"ANLAŞMA YAPIYORLAR SONRA BOZUYORLAR"

Tahran yönetiminin üst düzey kadrolarını hedef alma konusunda çok başarılı olduklarını söyleyen Trump, "Liderleri gitti, A takımı gitti, B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti.

Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Bu çok ilginç bir anlaşma yapıyorlar ve sonra bozuyorlar." ifadelerini kullandı.

"UZAY KUVVETLERİ İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUNU İZLİYOR"

İran'ın nükleer zenginleştirmesine karşı olan tutumunun değişmediğini vurgulayan Trump, şunları söyledi:

“İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu bir noktada, istediğimiz zaman ele geçireceğiz. Orayı gözetim altında tutuyoruz.



Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve onlar o bölgeyi izliyorlar. Biri içeri girerse, size adını, adresini ve rozet numarasını söyleyebilirler.



Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız.”