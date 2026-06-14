Donald Trump: İsrail, Beyrut'a saldırmamalıydı

İsrail savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.

Açıklamada, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü.

TRUMP'TAN "SALDIRMAMALIYDI" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşımda bulundu.

İsrail'in bir saldırıya yanıt olarak Beyrut'u bombaladığını öne süren Trump, bu saldırının aslında küçük bir saldırı olduğu ve İsrail'in buna misilleme yapmak zorunda olmadığını yazdı.

İsrail'in Lübnan topraklarında yeni saldırılar düzenlememesi gerektiğini belirten Trump, Hizbullah dahil olmak üzere diğer aktörlerin de İsrail'e yönelik saldırılardan kaçınması gerektiğini kaydetti.

"BARIŞI MAHVETMEYELİM"

Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade eden Trump, tarafların gerilimi tırmandırmak yerine diplomatik çözüm yollarına yönelmesi gerektiğini belirtti. Trump açıklamasını, “Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim” sözleriyle tamamladı.

ABD İLE İRAN'IN MUTABAKAT ZAPTI ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI DUYURULMUŞTU

28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaşın üzerinden geçen 3.5 ayın ardından dünyanın enerji ekonomisi açısından önemli konumlarından biri olan Hürmüz Boğazı kapalı durumda.

Taraflarında defalarca kez birbirlerine ilettikleri koşullarda son taslak metin üzerinde anlaşma sağlandığı ve imzanın an meselesi olduğu açıklandı.

Tarafların Cenevre'de yüz yüze ya da online olarak anlaşma metnini imzalaması bekleniyor.

İRAN DIŞİLERİ BAKANI: HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK

ABD ile muhtemel mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "‘İslamabad Mutabakat Zaptı’ daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı. Metin nihai halini alana kadar medyanın içeriğe ilişkin spekülasyonlardan kaçınması gerekir. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda sürece ilişkin ayrıntılar uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.