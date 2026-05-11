Donald Trump Pekin yolcusu! Xi Jinping zirvesinin tarihi açıklandı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği kritik zirve için Çarşamba akşamı Pekin’e gideceğini duyurdu. Görüşmede Çin ile ilişkilerin yanı sıra İran başlığının da masada olması bekleniyor.
ABD ile Çin heyetlerinin, Başkan Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'e yapacağı ziyaretin hemen öncesinde ekonomi ve ticaret müzakerelerinin yeni turu için Güney Kore'de bir araya geleceği bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de ABD tarafı ile ekonomi ve ticarete ilişkin istişareler yürüteceği belirtildi.
