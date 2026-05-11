Donald Trump Pekin yolcusu! Xi Jinping zirvesinin tarihi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili gelişmeleri konuşmak için Çin'e gidiyor..

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Trump'ın Çin Başkanı Şi Jinping ile yapacağı zirve için Çarşamba akşamı Pekin'e geleceğini açıkladı.

ABD ile Çin heyetlerinin, Başkan Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'e yapacağı ziyaretin hemen öncesinde ekonomi ve ticaret müzakerelerinin yeni turu için Güney Kore'de bir araya geleceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de ABD tarafı ile ekonomi ve ticarete ilişkin istişareler yürüteceği belirtildi.