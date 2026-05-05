Donald Trump: Savaş 3 hafta sürebilir

İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor...

Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı.

SAVAŞ 3 HAFTA DAHA UZAYABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, savaşın bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Trump, mevcut askeri gelişmeler ışığında çatışmaların yaklaşık 3 hafta daha devam edebileceğini belirtti.

Açıklamasında sahadaki operasyonlara da değinen Trump, ABD güçlerinin Tahran'a ait olduğu belirtilen 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdığını duyurdu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı da 2 ABD ticari gemisinin, Hürmüz Boğazı'nın güney sularındaki kayalık bir bölgede mahsur kaldığını bildirdi.

İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, 5 Mayıs'ta X üzerinden bir mesaj yayınlayarak ABD'yi hedef aldı.

Kalibaf, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığı ve enerji transitinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

İran Meclis Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında. ABD için mevcut durumun devam ettirilmesi sürdürülemez." ifadelerini kullandı.

SİLAHLAR KÖRFEZ'DE YENİDEN KONUŞTU

ABD ve İran 4 Mayıs'ta yeni füze ve insansız hava aracı İHA saldırıları başlarken, bölgede bulunan birkaç ticari gemide patlama ve yangınların meydana geldiği bildirildi.

ABD, İran'a ait 6 askeri botu imha ettiğini açıklarken, İran füzeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan bir petrol limanını hedef aldı.

TRUMP ÇAĞRI YAPTI, GÜNEY KORE HÜRMÜZ'E GELEBİLİR

Hürmüz'de 4 Mayıs'ta bir Güney Kore gemisinde çıkan yangının ardından geminin İran tarafından vurulmuş olabileceği öne sürülmüş; ABD Başkanı Trump, "Özgürlük Projesi" ismini verdiği bir yardım planına Güney Kore'nin de katılması gerektiğini söylemişti.

Güney Kore'den 5 Mayıs'ta gelen açıklamada, Trump'ın Hürmüz projesine katılmanın gözden geçirildiği ve katılım için bir kanun tasarısının hazırlanmasının gündeme geldiği ifade edildi.

5 Mayıs sabahında İran'ın Dayyer limanında bir gemide yangın çıktığı belirtilirken yangının nedenine dair bir açıklama ise yapılmadı.