Donald Trump Şi Jinping’in elini çekmeyi denedi

Dünyanın gözü bu görüşmede...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra Çin’in başkenti Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda bir araya geldi.

Donald Trump’ın, görüşme sırasında Şi Jinping’in elini tutup kendine doğru çekip çekmeyeceği merak konusu oldu.

ÜSTÜNLÜK KURMAK İÇİN YAPTIĞI BİLİNİYOR

Trump’ın karşısındaki kişinin elini sertçe kendine çekerek tokalaşma yöntemi, karşısındakinin dengesini bozarak üstünlük kurma amacı taşıdığı biliniyor.

KENDİNE DOĞRU ÇEKME HAREKETİNİ YAPMAK İSTEDİ

Büyük Halk Salonu’nda Donald Trump, daha önce dünya liderleriyle el sıkışırken yaptığı güç gösterisi olan kendine doğru çekme hareketini Şi Jinping’e yapmak istedi.

TRUMP’IN ELİNİ SIKICA TUTTU İZİN VERMEDİ

Şi Jinping’in ise Donald Trump’ın hareketine karşılık vererek geri çekilmediği, Trump’ın elini sıkıca tutarak buna izin vermediği görüldü.

Bu durum, Donald Trump’ın bu hareketi uygulayamadığı diğer dünya liderlerini akla getirdi.

TRUMP, ERDOĞAN’IN ELİNİ TUTUP ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump, Beyaz Saray'da ilk kez yüz yüze görüştü. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sertçe tutarak kendine çekmeye çalıştı.



TRUMP’IN GÜÇ GÖSTERİSİNİ BOZDU

Ancak Erdoğan, son derece güçlü ve sabit bir duruş sergileyerek kolunun çekilmesine izin vermedi.

Erdoğan, Trump’ın güç gösterisini bozdu.