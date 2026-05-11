Donald Trump: Tek planımız, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması

ABD ile İran arasındaki anlaşmazlık uzamaya devam ediyor.

Pakistan aracılığında karşılıklı iletilen teklifler, taslaklar, planların sonu gelmek bilmiyor.

İran'ın 10 Mayıs'ta ilettiği son taslağa ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı "Kabul edilebilir değil" oldu.

Trump'un memnuniyetsizliğini belirttiği açıklamalarına ise İran tarafından "İran'da hiç kimse Trump'ı memnun edecek planlar hazırlamaz. Müzakere heyeti planları sadece İran'ın hakları için hazırlamalıdır. Trump'ın bunlardan memnuniyetsizlik duyması daha iyidir." karşılığı geldi.

"TEK PLAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAMALARI"

ABD Başkanı Donald Trump 11 Mayıs'ta Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına bir kez daha geçti. Başkan Trump'a burada yöneltilen "İran konusunda bir planınız var mı?" sorusuna ABD Başkanı Trump'tan "Tek plan İran'ın nükleer silah sahibi olmaması" cevabı geldi.

Trump konuşmasında; "İran konusunda hiçbir baskı hissetmiyorum, İran'ın teklifi kabul edilemezdi. İnsanlar plan ne diye soruyor, plan İran'ın nükleer silaha sahip olmaması." ifadelerine yer verdi.

"ÇÖP PARÇASI, OKUMAYI BİTİRMEDİM BİLE"

Trump ayrıca İran'ın son ilettiği taslakla ilgili olarak da "İran’ın gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra, ateşkesin şu anki en zayıf halinde olduğunu söyleyebilirim. Okumayı bitirmedim bile. Kendi kendime, 'Bunu okuyarak vaktimi boşa harcamayacağım' dedim." açıklamasında bulundu.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ'NE DÖNME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir yandan İran'la görüşmeler sürerken, öte yandan Hürmüz Boğazı'nın petrol taşıyan ticari gemilere mümkün olduğunca açılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, "Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı düşündüğünü" ifade etti.

Trump ayrıca, söz konusu operasyonun, bu kez "daha geniş çaplı bir askeri operasyonun sadece bir parçası olacağı" konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin bu adımlarının ardından İran'ın ne yapacağı ile ilgili, "Pes edecekler" yorumunu yapan Trump, İran'ın mevcut liderleriyle görüşmelere devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Anlaşma yapana kadar onlarla muhatap olmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

Trump ayrıca, İranlı müzakerecilerin kendisine Tahran'ın tahrip edilmiş nükleer tesislerindeki radyoaktif maddeleri temizleyecek teknolojiden yoksun olduğunu ve ABD'nin "nükleer tozu" geri alması gerekeceğini söylediklerini iddia etti.