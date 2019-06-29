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Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı

Sıra dışı karakteriyle dikkat çeken Donald Trump, bu defa Türk bakan ve yetkililere güzelleme yaptı.

AA & Ensonhaber | 29.06.2019 - 14:43..
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Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı

Japonya Osaka'daki G-20 zirvesinde Türkiye saatiyle sabaha karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmede Trump'ın Türkiye seyahati, S-400, Patriot, iki ülkenin ticaret hacmi ele alınırken Trump bir kez daha şaşırttı.

HOLLYWOOD SETİNDEN DAHA İYİ

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "kendisiyle bir arada olmak büyük bir şeref" dedikten sonra Erdoğan'ın kurmaylarına dönerek; "Şu insanlara bakın, ne kadar güzel insanlar. Onlarla anlaşmak çok kolay. Çok iyi bir ekip, hiçbir Hollywood setinde böylesine insanları bir araya getiremezsiniz." dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı VİDEO

Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı

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