Donald Trump Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne katılacak

Sayılı günler kaldı...

2026 yılında NATO’nun en kritik gündem başlıklarının ele alınacağı zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi’nde, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

TRUMP ZİRVEYE KATILACAK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılım sağlayıp sağlamayacağı merak ediliyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan resmi bir yanıt geldi.

ABD'li bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

"BU ZİRVE TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİSİ OLACAK"

Rubio, açıklamasında zirvenin ittifak tarihindeki "en önemli toplantı" olacağını, çünkü "burada açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu" belirtti.

"ABD HALA NATO ÜYESİ, ORADA OLACAĞIZ"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri hala NATO ittifakının bir üyesidir ve orada olacağız" diyen Rubio'nun şu ifadeleri dikkat çekti:

“Washington üye olmaya devam ederken, örgütün 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkentinde yapılacak zirvede ele alınacak "önemli değişikliklere" ihtiyacı var.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Trump'ın 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını söylediğini belirtilmişti.