Donald Trump yıllık rutin sağlık kontrolünden geçecek

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir vücudunun görünen bazı bölgelerinde meydana gelen morluk ve şişliklerle gündeme geliyordu.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne giriş yaptı.

CHECK-UP İŞLEMİNDEN GEÇECEK

Hastanede rutin check-up işlemlerinden geçmesi bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık sorunlarını konuşmalarında sık sık gündeme getiren Trump’ın, kendisini fit gösterme çabası dikkat çekerken ABD medyasına göre son fotoğraflar, sağlığıyla ilgili soruları artırdı.

ELİNDEKİ MORLUĞU GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞTI

Temmuz 2025’te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiş olduğu ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump’ın son fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve bu durum sağlıkla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMIŞTI

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump’ın boynundaki döküntünün tedavisi için önleyici bir cilt kremi kullandığını söylemiş, ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

MORLUĞUN SEBEBİNİ TOKALAŞMAYA BAĞLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump’ın bacağındaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morluğun ise çok fazla tokalaşmadan dolayı oluştuğunu belirtmişti.