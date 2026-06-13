Donald Trump yönetimi, mahkemenin Trump adının Kennedy Center’dan kaldırılması için verdiği süreyi kaçırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın adının Washington'daki Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nden kaldırılması için verilen mahkeme süresi dolarken, Trump yönetimi kararı zamanında uygulayamadı.

Adalet Bakanlığı, mahkemeye sunduğu dilekçede, bölgede etkili olan gök gürültülü fırtınaların çalışanlar için güvenlik riski oluşturduğunu belirterek işlemlerin cumartesi öğle saatlerine kadar tamamlanacağını bildirdi.

EK SÜRE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Davayı açan Ohio Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Joyce Beatty, Trump yönetiminin ek süre talebini "mazur görülemez" olarak nitelendirdi.

Beatty'nin avukatları, yönetimin mahkeme kararlarına uymama yönünde bir eğilim gösterdiğini savunarak yeni bir uzatmaya karşı çıkacaklarını açıkladı.

AD DEĞİŞTİRME YETKİSİ SADECE KONGRE'DE BULUNUYOR

Gelişme, Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher Cooper'ın Trump yönetiminin kararın uygulanmasını durdurma talebini reddetmesinin ardından yaşandı.

Cooper, Kennedy Center'ın adını değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre'de bulunduğuna hükmetmişti.

Trump yönetimi kararı temyize taşıdı ve uygulamanın durdurulmasını istedi. Ancak Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi de cuma günü bu talebi reddetti.

"YALNIZCA KONGRE DEĞİŞTİREBİLİR"

Davacı tarafın avukatları yaptıkları açıklamada, "Yasa açık. Kennedy Center'ın adını yalnızca Kongre değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

KENNEDY ANISINA AÇILMIŞTI

Washington'da bulunan Kennedy Sahne Sanatları Merkezi, 1971 yılında suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy anısına açılmıştı.

Trump'ın geçen yıl yönetim kurulundaki bazı üyeleri değiştirmesinin ardından kurul, Aralık ayında merkezin adına Trump'ın da eklenmesi yönünde karar almıştı.

KALDIRILMASINI EMRETTİ

Ancak Yargıç Cooper, 29 Mayıs'ta verdiği kararda bu değişikliğin yalnızca Kongre tarafından yapılabileceğini belirterek Trump'ın adının binanın cephesinden, internet sitesinden ve tüm resmi materyallerden kaldırılmasını emretmişti.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Trump yönetimi, Washington'daki sembolik yapı ve alanlarda kapsamlı değişiklikler planlıyor.

Trump şubat ayında Kennedy Center'ın iki yıllığına kapatılacağını ve kapsamlı bir yenileme çalışmasına başlanacağını duyurmuştu.

Yönetim ayrıca Beyaz Saray'ın doğu kanadının bulunduğu alana yaklaşık 75 metre yüksekliğinde bir tak ve 8 bin 400 metrekarelik büyük bir balo salonu inşa etmeyi planlıyor.