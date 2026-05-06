Donald Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgana bir suçlama daha yöneltildi

Vaşington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Yemeği sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi yaşandı.

Silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen adlı şüpheli, Vaşington Hilton Oteli’nde güvenlik noktalarını aşmaya çalışarak salona girmeye teşebbüs etti.

Olay sırasında silah sesleri duyulması üzerine Donald Trump ve diğer katılımcılar tahliye edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

Trump olaydan yara almadan kurtulurken, yetkililer, olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

SALDIRGAN HAKKINDA BİR SUÇLAMA DAHA

Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırının şüphelisine bir suçlama daha yöneltildi.

Saldırıda yaralanan Gizli Servis ajanına isabet eden merminin, kazara kendi ekibinin açtığı 'dost ateşi' olup olmadığı tartışmaları sürerken Allen'a bununla ilgili bir suçlama daha yöneltildi.

'ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE SİLAHLA FEDERAL GÖREVLİYE SALDIRI' SUÇLAMASI

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin saldırı girişiminde bir Gizli Servis görevlisine pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülerek Allen hakkında, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' ve iki ayrı ateşli silah suçlamasına ek olarak 'öldürücü nitelikte silahla federal görevliye saldırı suçlaması' da yöneltildi.

Allen'ın avukatları ise suçun niteliği ve koşullarına ilişkin hükümetin tüm argümanının, Allen'ın niyetine dair çıkarımlara dayandığını ve cevaplardan çok soru işaretleri barındırdığını savundu.