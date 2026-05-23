Donald Trump’ın çıkarmaya hazırlandığı telefon, piyasaya sürülemeden skandala karıştı

İran’a yönelik başlatılan savaş nedeniyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez telefon sektöründe yaşanan krizle gündeme geldi.

Donald Trump Jr. ve Eric Trump, 16 Haziran 2025 tarihinde Trump Organization firması tarafından ABD’de telefon üretileceğini duyurdu.

ALTIN RENKLİ TRUMP TELEFON

Telefon hakkında çok fazla bilgi verilmemiş olsa da Trump Ailesi, telefonun altın renkli olacağını, adının Trump T1 olacağını ve yerliliğin ön planda olmasının hedeflendiğini belirtti.

Teknoloji uzmanları ise Trump telefonunun tamamen Çin’de üretileceğini, sadece parçalarının ABD içerisinde birleştirileceğini ve Android işletim sistemli telefon olacağını ifade etti.

TESLİMAT TARİHİ GECİKTİ

Trump T1’in aslında 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu; ancak ABD hükümetinin kapanmasıyla telefonun teslimat tarihi gecikti.

Trump Organization’ın çıkaracağı akıllı telefon Trump Mobile, daha piyasaya çıkmadan skandala karıştı.

27 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Akıllı telefonu satın almak isteyen yaklaşık 27 bin kişinin kişisel bilgileri, güvenlik açığı nedeniyle sızdırıldı.

Trump Organization yaptığı açıklamada, ön sipariş formlarını dolduran kişilerin tam adlarının, adreslerinin ve telefon numaralarının ifşa edildiğini açıkladı.

Şirket, yaşananların bağımsız siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla araştırıldığını kamuoyuyla paylaştı.

UYARIDA BULUNULDU

Trump Organization, telefonu alan kişilere siparişlerle ilgili şüpheli e-postalara, aramalara veya kısa mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Şirket, müşterilerden ödeme bilgileri, şifreler veya diğer hassas bilgileri telefon ya da e-posta yoluyla istemeyeceğini vurguladı.