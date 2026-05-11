Donald Trump’ın İran kararı ekonomileri vurdu: Piyasalarda son durum

Orta Doğu'daki savaş, piyasaları tehdit etmeye devam ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı "tamamen kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, yaptırımların 30 gün içinde kaldırılması ve saldırmazlık garantisi talebinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinden sonuç alınamaması ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle geriledi.

Artan enerji fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çekmesi, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 648 dolara kadar geriledi. Ons altın, şu sıralarda ise 4 bin 653 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ons altında yaşanan düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 6 bin 811 TL seviyelerine kadar çekildi. Gram altın şu dakikalarda ise 6 bin 820 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İşte saat 09.00 itibariyle altında güncel satış fiyatları:

Gram altın: 6 bin 820 TL

Çeyrek altın: 11 bin 52 TL

Yarım altın: 22 bin 107 TL

Tam altın: 43 bin 784 TL

Cumhuriyet altını: 44 bin 71 TL

Gremse altın: 109 bin 443 TL

Reşat altını: 44 bin 103 TL

Ons altın: 4 bin 653 dolar

GÜMÜŞ KANADINDA KARARSIZLIK SÜRÜYOR

Ons gümüş güne 79,45 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,18 dolar, en yüksek de 81,52 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 79,91 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 116,27 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,1 lira, en yüksek de 118,93 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 117,41 liradan alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la barış teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatları da yükseldi.

WTI ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 artarak varil başına 98 doların üzerine çıktı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 haftalık çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan önerisine İran'ın verdiği son yanıtı reddetmesinin ardından geçen haftaki kayıplarını telafi etti.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD dolar endeksi 98 civarına yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dolar güne 45,49 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,27 lira, en yüksek de 44,61 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 45,37 liradan alıcı buluyor.

EURO

Euro güne 53,52 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,27 lira seviyesini gördü.

Şu sıralar 53,35 liradan işlem geçiyor.

BITCOİN 80 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2026 yılının en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiriyor.

80.713 dolar seviyesine kadar tırmanan Bitcoin, hafta sonu işlem hacminde rekor kırıyor.

ETHEREUM

7 Nisan'da 2 bin 80 dolar seviyesinden işlem gören ETH'de ise 2,8 oranında bir yükseliş görüldü ve ateşkes sabahında 2 bin 140 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Eğer önümüzdeki 48 saat içinde Bitcoin 73 bin 500 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) kaçınılmaz olabilir.

BORSA HAFTAYI REKORLARLA TAMAMLADI

Yurt içinde de geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,29 yükselişle 15.062,64 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken gördüğü en yüksek seviye rekorunu 15.167,10 puana taşıdı.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 45,3660'tan tamamladı.

FED’DEN FİNANSAL RİSK UYARISI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasaların kısa vadeli barış umutlarını kaybetmeye başladığını belirterek, ham petrol fiyatlarında görülen yeni yükseliş dalgasının altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) cuma günü yayımladığı altı aylık finansal istikrar raporunda, İran savaşı ve bunun petrol arzı ile fiyatları üzerindeki etkisinin küresel finansal istikrar açısından en büyük risklerden biri haline geldiği vurgulandı.

Yatırımcıların, Fed’in para politikası patikasına ilişkin yeni sinyaller almak amacıyla bu hafta açıklanacak ABD nisan ayı tüketici enflasyonu verilerine odaklandığı belirtildi.