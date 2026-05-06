Donald Trump’ın İran mesajı piyasayı rahatlattı: Petrol fiyatları düşüşe geçti

Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’da aylardır devam eden askeri gerilimin diplomatik bir çözüme evrilebileceği sinyalleriyle yönünü aşağı çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile yürütülen görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekmesi, savaşın başından bu yana yüzde 50 oranında değer kazanan petrol fiyatlarında sert bir düzeltmeyi beraberinde getirdi.

BRENT PETROL 100 DOLAR SINIRINA YAKLAŞIYOR

Salı günü kaydedilen yüzde 4’lük değer kaybının ardından küresel gösterge Brent petrol, yeni güne varil başına 108 dolar seviyelerinden başladı.

ABD hafif petrolü (WTI) ise 100 dolar bandında dengelendi.

Fiyatlardaki bu geri çekilmede, Trump’ın "Özgürlük Projesi" kapsamında yürütülen gemi eskort faaliyetlerini askıya alacağı yönündeki mesajları etkili oldu.

GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Trump'ın projeyi dün açıklamasının ardından petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkmıştı.

Özgürlük Projesi'nin durdurulduğunun açıklamasından sonra Brent petrol fiyatı düşüşe geçti.

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolar seviyesine geriledi.

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise dün 114 dolara kadar çıkarken, son açıklamaların ardından 108 dolar seviyelerinde bulunuyor.

'DESTANSI ÖFKE' OPERASYONU HEDEFİNE ULAŞTI

Washington’dan gelen açıklamalar, bölgedeki askeri hareketliliğin yerini kademeli olarak diplomasiye bıraktığını teyit ediyor.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava harekatı olan "Destansı Öfke" operasyonunun 66. gününde hedeflerine ulaşarak sona erdiğini duyurdu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’den gelen teyitler, bir ay önce sağlanan ateşkesin kırılgan da olsa yürürlükte kaldığına işaret ediyor.

Ancak bölgedeki ticari tablo halen kritik.

Hürmüz Boğazı çevresindeki tıkanıklık nedeniyle yaklaşık bin 550 ticari gemi ve 22 bin denizci Basra Körfezi'nde bekleyişini sürdürüyor.

PİYASALARDAKİ İKİ TEMEL VERİ: STOKLAR VE ARZ

Fiyatlamalar üzerinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’den gelen stok verileri de belirleyici oluyor.

Sektör verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 8,1 milyon varil azaldığını gösteriyor.

Bu veri resmi makamlarca onaylanırsa, şubat ortasından bu yana kaydedilen en keskin stok erimesi olarak kayıtlara geçecek.

Savaşın başlangıcından bu yana Basra Körfezi'nden piyasalara sunulan yüz milyonlarca varillik arzın kesilmesi, fiyatların mevcut seviyelerde kalmasındaki ana direnç noktasını oluşturuyor.