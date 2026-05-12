Donald Trump'ın panik anları: Kuşu saldırı 'drone'u sandı

Geçtiğimiz haftalarda silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen bir şüpheli, Washington Hilton Oteli’nde güvenlik noktalarını aşmaya çalışarak salona girmeye teşebbüs etti.

Olay sırasında silah sesleri duyulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump ve diğer katılımcılar tahliye edildi.

Şüpheli, olay yerinde gözaltına alınırken Donald Trump, olaydan yara almadan kurtuldu.

KUŞU 'DRONE' SANDI, PANİKLEDİ

Bunun üzerine Trump'ın yaşadıklarından etkilendiğini gözler önüne seren bir an yaşandı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşma sırasında yakınından geçen bir kuşu, 'drone' sandı ve panik anları yaşadı.

Trump'ın, endişeyle gökyüzüne baktığı anlar kameraya yansıdı.

"HER BOYUTTA ÜRETİLEBİLİYOR VE ÇOK YIKICI OLUYORLAR"

Trump, "Ben onu 'drone' sandım. Artık her boyutta üretiyorlar, çok yıkıcı olabiliyorlar." diyerek durumu açıkladı.

Panik anlarını esprili bir dil ile ifade eden Trump'ın o görüntüleri, medyada geniş yer buldu.

Kısa süreli bu tepki, salonda ve sosyal medyada gülüşmelere ve paylaşımlara neden oldu.

'DRONE' TEHDİDİ, GÜVENLİK ENDİŞESİ OLUŞTURUYOR

Son dönemde 'drone' teknolojisinin hızlı gelişimi ve özellikle küçük boyutlu, ticari ve askeri 'drone'ların yaygınlaşması nedeniyle güvenlik çevrelerinde endişeler artıyor.

Trump, daha önceki açıklamalarında da 'drone' tehditlerine dikkat çekmiş ve bu teknolojinin her ölçekte üretilebildiğini vurgulamıştı.