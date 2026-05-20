Donald Trump’ın parfüm hediyesine Ahmed Şara’dan teşekkür mesajı

Trump’tan Şara’ya hediye…

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesiyle normalleşme adımları başlayan ABD ile Suriye arasında jestler sürüyor.

''BAZI GÖRÜŞMELER İZ BIRAKIR''

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği iki adet parfüm ile Beyaz Saray antetli bir notun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şara paylaşımında, Trump'ı etiketleyerek, “Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı.

Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. O görüşmenin ruhunun Suriye ile ABD arasında daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

''BİTMİŞ OLMA İHTİMALİNE KARŞI YENİSİNİ GÖNDERİYORUM''

Şara'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan Beyaz Saray logolu özel notta ise Trump'ın, “Ahmed, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum” şeklinde bir mesaj yazdığı ve notu bizzat imzaladığı görüldü.