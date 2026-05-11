Donald Trump’tan benzin vergisi hamlesi: Petrol fiyatları düşene kadar askıya alacağız

Beyaz Saray’da sağlık düzenlemelerine ilişkin toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, federal benzin vergisinin askıya alınmasına sıcak baktığını belirterek, uygulamanın “uygun olduğu sürece” devam edeceğini söyledi.

CBS News’e telefonla verdiği röportajda da konuya değinen Trump, galon başına yaklaşık 18 sent olan federal benzin vergisinin geçici olarak kaldırılmasının “harika bir fikir” olduğunu ifade etti. Trump, “Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağız, fiyatlar düştüğünde ise verginin kademeli şekilde yeniden uygulanmasına izin vereceğiz” dedi.

ABD Başkanı, İran ile yaşanan savaşın sona ermesiyle birlikte petrol ve benzin fiyatlarının da hızla gerileyeceğini savundu.

PETROLDEKİ ARTIŞ BENZİNE YANSIDI

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanırken, bu durum ABD’de pompa fiyatlarını da etkiledi.

American Automobile Association verilerine göre, ABD’de normal benzinin ulusal ortalama fiyatı 11 Mayıs itibarıyla galon başına 4,52 dolar seviyesine çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 3,14 dolar olarak ölçülmüştü.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, federal benzin vergisinin askıya alınabilmesi için Kongre’nin onayı gerekiyor. Öte yandan bazı eyaletler ise kendi düzeylerinde adım atmaya başladı.

Georgia, Indiana ve Utah gibi eyaletlerin, eyalet bazındaki akaryakıt vergilerini geçici olarak kaldırma ya da düşürme kararı aldığı belirtildi.