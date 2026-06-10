Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: O çok güçlü biri

Bu sözleri ilk defa söylemiyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da önemli açıklamalarda bulundu.

İran hakkında önemli mesajlar veren ABD Başkanı'na Türkiye ile ilgili de bir soru soruldu.

'TÜRKİYE İLE İSRAİL SAVAŞIR MI' SORUSU

Muhabir Trump'a İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali olduğunu düşünüp düşünmediğini sordu.

Trump, böyle bir durumu yakın gelecekte beklemediğini söylerken konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısını vurgulayan Trump, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim.

Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Aa, Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan." dedi.

"BİRBİRİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

Aralarında uzun süredir devam eden yakın bir ilişki olduğunu belirten Başkan Trump, Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum.

Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA ABD'DE GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen Beyaz Saray görüşmesi 25 Eylül'de gerçekleşmişti.

İki saat süren görüşme sonrası Trump, Erdoğan'a aracına kadar eşlik etişti.

Erdoğan'ı geçirdiği sırada gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika" yanıtını vermişti.

Trump, Beyaz Saray'da Erdoğan'ı öve öve bitiremedi

Donald Trump: Suriye’deki başarının sorumlusu Erdoğan