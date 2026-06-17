Donald Trump'tan dikkat çeken Netanyahu açıklaması

ABD-İran savaşında barışa son bir adım kaldı.

İki ülke, uzun görüşmeler sonucu mutabakata varırken imzaların atılması bekleniyor.

Bu süreçte ise Orta Doğu'da her bölgeyi karıştırmaya çalışan İsrail'de ise büyük bir hayal kırıklığı hakim.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında İsrail'e değindi.

"NETANYAHU İLE LÜBNAN KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir anlaşmazlık içerisinde olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen biraz fazla heyecanlanıyor. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlığımız var. Bence biraz daha yumuşak davranabilirsiniz. Her seferinde Hizbullah diye birinin içeri girdiğini görünce binayı yerle bir etmek zorunda değilsin.”

"O KÜÇÜK ORTAK"

“Biz büyük ortağız ve o çok küçük ortak.



Bu gerçekten çok başarılı bir ortaklık oldu. Ancak kendisi, büyük ortağın biz, küçük ortağın ise kendisi olduğunu söyleyecektir. Ve açıkçası bu doğru.”

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Öte yandan İsrail ordusu halen Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi stratejik noktalarda varlığını sürdürüyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik bir saldırı düzenliyor ve son resmi rakamlara göre binlerce kişi öldü, yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.