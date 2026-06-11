Donald Trump'tan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tebrik

7 Haziran'da Ermenistan'da genel seçim seçim yapıldı.

Seçimi, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi kazandı.

PAŞİYAN'I KUTLADI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ermenistan'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı kutladı.

"KENDİSİNİ DESTEKLEMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYDUM"

Paşinyan'ı desteklemekten gurur duyduğunu belirten Trump, “Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Yeniden seçilmesi için kendisini desteklemekten büyük gurur duydum. Ermenistan ülkesinin lideri olarak onunla birlikte ülkenin, herkesin en çılgın beklentilerinin ötesinde büyüklük ve başarı seviyelerine ulaşacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.