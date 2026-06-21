Donald Trump’tan Giorgia Meloni’ye: Sınandıkları zaman ortada yoklar

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaşadığı tartışmada gerilimi artırmaya devam ediyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO’ya harcanan trilyonlarca dolara rağmen İtalya ve İtalya Başbakanı, İran ve onların son derece ciddi nükleer tehdidine müdahil olmayı asla düşünmüyor bile. Onlarca yıldır onları biz koruyoruz ama sınandıkları zaman bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için ortada yoklar. Bu iyi değil" dedi.

"MELONİ BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YALVARDI"

Trump, geçtiğimiz günlerde Fransa’da G7 Liderler Zirvesi sonrası bir İtalyan televizyonunda katıldığı programda Meloni hakkında, "Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Çektirmeyecektim ama ona acıdım" ifadelerini kullanmıştı.

MELONİ "UYDURMA" DEMİŞTİ

Trump'ın açıklamaları İtalya'da yoğun tepkilere neden olmuştu. Meloni, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasını yalanlayarak, sert eleştirilerde bulunmuştu.

İtalya Başbakanı, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı tavrı göstermemesi, aksine onlara çok daha fazla hoşgörüyle yaklaşması hayal kırıklığına yol açıyor. Unutmaması gereken bir şey var: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" demişti.