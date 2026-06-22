Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: Tamamen açık, petrol fışkırıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek dün Boğaz'ın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonla açıklamalar yapan Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz." demişti.

İRAN HEYETİ ZİRVEDEN AYRILDI İDDİASI

İsviçre'nin Luzern kentinde ABD ile İran taraflarının teknik müzakereleri esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik Hürmüz tehdidi sonrası, İran tarafının masayı terk ettiği öne sürülmüştü.

İlerleyen saatlerde bu iddiaların doğru olmadığı ama Trump'ın açıklamalarının zirvede soğuk rüzgarlar estirdiği belirtildi.

"HÜRMÜZ KONUSU ÇOK İYİ GİDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, dün ortamı geren açıklamalarının aksine bugün daha olumlu açıklamalar yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının sorunsuz devam ettiğini ifade ederek, “Hürmüz Boğazı konusunda çok iyi gidiyoruz. Dün şimdiye kadar o boğazdan geçen miktardan daha fazla petrol geçti. Buradan petrol fışkırıyor, boğaz tamamen açık” dedi.

"İRAN NÜKLEER DENETİMLERİ KABUL EDECEK"

Müzakerelerin sürdüğünü aktaran Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ancak İran asla nükleer silaha sahip olmayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, yaptığı açıklamada İran’ın gelecekte nükleer faaliyetlerine ilişkin geniş çaplı denetimleri kabul edeceğini öne sürerek “nükleer dürüstlüğün” sağlanması açısından kritik olduğunu belirtti.