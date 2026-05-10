Donald Trump’tan İran çıkışı: 47 yıldır bizimle oyun oynuyor

İran ile ABD arasındaki görüşmeler belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni bir açıklama geldi.

14 maddelik anlaşma üzerindeki Pakistan aracılığında yapılan görüşmelerde henüz bir netlik sağlanamazken, son olarak İran tarafı yeni taslak yanıtını iletti. Pakistanlı yetkililer İran'ın yanıtının ABD'li makamlara aktarıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır ABD ile oynadığını dile getirerek önceki ABD Başkanları Biden ve Obama'ya da yüklendi.

"İRAN ARTIK GÜLEMEYECEK"

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde kayda geçti:

“Barack Obama Başkan olduğunda ‘büyük ikramiyeyi’ vurdu. Obama onlara sadece iyi davranmakla kalmadı; İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'ın yanında yer aldı ve İran'a büyük ve çok güçlü yeni bir nefes aldırdı. 1 milyar 700 milyon dolar, Tahran'a uçakla taşınarak onlara gümüş tepside sunuldu. Washington D.C., Virginia ve Maryland'deki her banka boşaltıldı. O kadar çok para vardı ki, geldiğinde İranlı haydutların bununla ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu kadar parayı hiç görmemişlerdi ve bir daha da görmeyecekler. Para uçaktan bavullar ve çantalar içinde indirildi ve İranlılar bu şanslarına inanamadılar. "Liderimiz" olarak bir facia gibiydi, ama Uykucu Joe Biden kadar değil! 47 yıldır İranlılar bizi "oyalayarak" bekletti, bombalarla insanlarımızı öldürdü, protestoları bastırdı ve yakın zamanda 42.000 masum, silahsız protestocuyu yok ederek şimdilerde yeniden büyük olan ülkemizle alay etti. Artık gülmeyecekler!”