Donald Trump'tan İran'a: Anlaşmayı mı yoksa diğer yolu mu izleyeceğiz?

ABD-İran hattında tansiyon yüksek...

İki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası tıkandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir ateşkes sağlanırken bu adım görüşmelerin ilerlemesi için yeterli olmadı.

"LÜBNAN'IN DAHİL OLMASINI İSTEMEDİM"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

İran ile aralarındaki Lübnan anlaşmazlığına değinen Trump, "Lübnan'ın, İran'la kısa zamanda yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını istemedim" dedi.

"EĞER ANLAŞIRSAK URANYUMU BİRLİKTE İMHA EDECEĞİZ"

İran'ın asla nükleer güce sahip olamayacağını belirten Trump, şunları söyledi:

“Eğer şimdi dostane bir anlaşmaya varırsak, uranyumu birlikte imha edeceğiz. Bu bizim kontrolümüzde olacak.



İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz.”

"ANLAŞMA DIŞINDAKİ YOL HİÇ DE HOŞ DEĞİL"

Açıklamasında tehditlerine bir yenisini daha ekleyen ABD Başkanı, "Anlaşmayı imzalayacak mıyız yoksa diğer yolu mu izleyeceğiz?

Diğer yol hiç de hoş değil." diye konuştu.

"ANLAŞMA OLMADAN DONDURULMUŞ VARLIKLARI BIRAKMAM"

İran'ın bazı taleplerine de yanıt veren Trump, bunları konuşmak için ortada bir anlaşmanın olması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Herhangi bir anlaşma yapmadan İran'ın dondurulmuş varlıklarını bırakmam, İran'a yaptırımları kaldırmam



Onlar bir abluka kurdular, bu yüzden biz de onları abluka altına aldık. Bizim en nihai abluka gücümüz var.



Bunu bir savaş olarak görmüyorum, ama eğer bunu böyle tanımlamak istersen, sanırım edebilirsin.”

"ASKERLERİ GERİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan bölgede kalmaya devam edeceklerinin sinyalini veren ABD Başkanı, "Ateşkes olsa bile ABD birliklerini geri çekmeyi düşünmüyorum.

Savaş bittiğinde Amerikalılar rahat bir nefes alacak.

İran'ın üstleneceği maliyetler sürdürülemez, çünkü ekonomisi çöküyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Eninde sonunda bir anlaşmanın olacağını vurgulayan Başkan Trump, şu şekilde konuştu:

“Çünkü güçlüler, gururlu. Asla yapacaklarını düşündükleri şeyler var, ama yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok.



Ve bu biraz zaman alır. 47 yıldır ne istedilerse onları yapıp paçayı kurtarmalarından bahsediyorsunuz. Yani, bu iş çok önce yapılmalıydı.



Bu, diğer başkanlar veya diğer ülkeler tarafından yapılmış olmalıydı.”