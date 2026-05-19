Donald Trump'tan İran açıklaması: Sert bir darbe indirmemiz gerekebilir

ABD ile İran arasındaki bilinmezlik sürüyor.

Karşılıklı verilen anlaşma metin taslakları, reddedilen öneriler, kabul edilemez bulunan maddeler derken dünya ekonomisi de ABD ve İran ile birlikte savrulmayı sürdürüyor.

İran'a yönelik yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e konuştu.

Dün yaptığı açıklamasında İran'a saldırıyı ertelediğini belirten Trump, bu kez İran'a sert bir darbe indirebileceklerini söyledi.

"ONLARA BİR KEZ DAHA SERT BİR DARBE İNDİRMEMİZ GEREKEBİLİR"

İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir, henüz emin değilim, yakında öğreneceğiz. İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar.”

"HÜRMÜZ İRAN'IN DEĞİL"

“İran'ın misilleme yapma yetenekleri sınırlı. Füzelerinin yüzde 82'si yok olmuş durumda.



Herkes bana savaşın popüler olmadığını söylüyor ama bence çok popüler.



Konunun Los Angeles'ı yok edebilecek nükleer silahlarla ilgili olduğunu duyduklarında, insanlara bunu açıkladığımızda…İnsanlara açıklamak için yeterli vaktim yok.



Xi Başkanı bana, İran'a herhangi bir silah göndermeyeceğini vaat etti. Bu muhteşem bir vaat. Onun sözüne inanıyorum. Bunu takdir ettim.



Hürmüz Boğazı İran'ın değil. Uluslararası sular.”

"KÜBA BİZİ ÇAĞIRIYOR"

Küba ile ilgili soruları da yanıtlayan Trump "Küba bizi çağırıyor, yardıma ihtiyaçları var. Küba başarısız olmuş bir ülke. İhtiyaç duydukları yardımı sağlayacağız" dedi.