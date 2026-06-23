Dondurma satarak ailesine yardım ediyordu, şimdi bir dev şirketi yönetiyor

Belmiro Gomes, bugünkü devasa şirket yönetimine giden yolda birçok farklı işte ter döktü.

Genç yaşlarında ailesine destek olmak amacıyla dondurma satıcılığı yapan Gomes, aynı zamanda office boy olarak iş hayatının en alt basamaklarından başladı.

Kendi ifadesiyle, hayatın zorluklarını ve işin mutfağını erken yaşta öğrenme şansı buldu.

Bu dönemdeki mütevazı başlangıçları, aslında ileride kuracağı dev yapının temel taşlarını oluşturdu.

Gomes’in yönettiği şirket, Brezilya’nın "atacarejo" (toptan ve perakende satışın birleşimi) sektöründe devleşti.

Başlangıçta 3 milyar R$ değerinde olan şirketi devralan Gomes, uyguladığı stratejik hamlelerle bu rakamı 84 milyar R$ gibi baş döndürücü bir seviyeye taşıdı.

Gençlere ilham oldu

Belmiro Gomes, başarısının sırrını geçmişindeki bu yoğun çalışma temposuna bağlıyor.

Gençliğinde edindiği tecrübeler, ona kriz anlarında nasıl soğukkanlı kalacağını ve çalışanlarla nasıl bağ kuracağını öğretti.

Bugün sadece büyük kararlar alan bir yönetici değil, aynı zamanda sektördeki genç profesyonellere ilham veren bir mentor figürü haline geldi.