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Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

Yumurtadan 4 bacaklı çıkan civciv şok etkisi yarattı. Yaklaşık bir gün yaşayan civciv, bir süre sonra telef oldu.

İHA | 14.04.2019 - 13:25..
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Gaziantep'in Nizip ilçesi Aşağıbayındır Mahallesi'ne bağlı Aşağı bayındır köyünde çiftçilik yapan Ali Balcı isimli köylü, sabah kalktığında tüm civcivlerin yumurtadan çıktığını sadece bir yumurtanın kırılmadığını fark etti.

Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

BİR GÜN SONRA TELEF OLDU

O yumurtayı da kıran Balcı, yumurtada 4 bacaklı bir civciv olduğunu gördü. Canlı olarak yumurtadan çıkan civciv, mahallelinin de ilgi odağı oldu. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği civciv bir gün sonra telef oldu.

Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

ŞOK OLDU

Civcivin sahibi Ali Balcı, civcivi gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Sabah kalktığımda civcivler çıkmıştı. Ancak bir tane yumurta kırılmamıştı. Çocuklarımla beraber o yumurtayı kırınca şok oldum. Çünkü civciv 4 ayaklıydı ve hala yaşıyordu. Köylülere sorduk onlarda şaşırdı onlar da daha önce böyle bir şey görmediklerini söyledi. Eğer bir gün daha bekleseydik civciv halen yaşardı." diye konuştu.

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