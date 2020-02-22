Dost-düşman ülkeler anketi

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Kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'nin karşısında birleşen ülkeler, toplumdaki düşünceleri etkiledi.

Andy-Ar, kamuyounun nabzını tuttu ve hangi ülkenin Türkiye'ye dost, hangi ülkenin düşman olduğunu sordu.

KİM DOST KİM DÜŞMAN

Buna göre; Türkiye'ye dost gözüken ülkeler arasında en yüksek oran Azerbaycan'a ait. Azerbaycan'ın ardından Pakistan yüzde 62 oranında dost gözüküyor.

Ankette diğer ülkeler ise Türkiye'nin düşmanı olarka görüldü.

Amerika yüzde 86, Almanya yüzde 68, İngiltere yüzde 71, Fransa yüzde 71, Rusya yüzde 46 oranında düşman olarak gözüküyor.

Araştırma İdlib'de yaşanan gerilimden önce yapıldığı için Rusya'nın düşman görülmesindeki oranın düşük olduğu görüldü.