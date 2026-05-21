Döviz ve altın piyasası güne dalgalı başladı
Serbest piyasada dolar ve euro güne hafif dalgalı bir başlangıç yaparken altın ons fiyatı ise düşüş eğiliminde. Dolar endeksi ise yatay seyrini koruyor.
Dün doların satış fiyatı 45,5970, euronun satış fiyatı ise 52,8910 lira olmuştu.
Bugün serbest piyasada 45,6090 liradan alınan dolar, 45,6110 liradan satılıyor. 53,1810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1830 lira oldu.
DOLAR ENDEKSİ
Dolar endeksi de dün yüzde 0,2 azalışla 99,1 seviyesine gerilerken bugün yatay seyrediyor.
ONS ALTIN
Dün yüzde 1,4 artışla 4 bin 543 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 532 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 647 lira
Çeyrek altın: 11 bin 272 lira
Cumhuriyet altını: 45 bin 916 lira
Tam altın: 45 bin 85 lira
Yarım altın: 22 bin 541 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varili, dün yüzde 4,8 düşüşle 102,3 dolara geriledi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 10 baz azalışla yüzde 4,58'e çekildi.
Yeni işlem gününde Brent petrolün varili yüzde 0,1 artışla 102,4 dolardan işlem görüyor.