32 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısı Drake, “Bir milyon dolarlık stil nasıl olur?” sorusunu kendi üzerinden yanıtladı.

EN PAHALI PARÇA SAATİ

Drake’in Brioni ceketi 11 bin dolar, pırlanta kolyesi 200 bin dolar değerindeyken, stilindeki en pahalı parçanın saati olduğu anlaşıldı.

Drake, Richard Hills RM69 marka saatinin 750 bin dolar olduğunu açıkladı.

Tom Ford imzalı kazağı 2 bin dolar, yine aynı marka pantolonu ise bin dolar.

Tom Ford marksa timsah derisi ayakkabıları ise 15 bin dolar değerinde.

"PAHA BİÇİLEMEZ"

Drake, biri oğlu Adonis’teni diğeri ise bir hayranından olan bilekliklerini ise “paha biçilemez” olarak nitelendirdi.

Drake’in milyon dolarlık stili VİDEO