Dries Mertens, Antalyaspor maçına geliyor

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların kazanması halinde üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan edeceği bu maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

MERTENS, ANTALYASPOR MAÇINA GELİYOR

Galatasaray, bu maç öncesi sosyal medya hesabından Belçikalı eski yıldızı Dries Mertens'in doğum gününü kutladı.

Bu paylaşıma cevap veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz." yanıtını verdi.

GALATASARAY KARİYERİ

39 yaşındaki isim, Galatasaray’a 2022-2023 sezonunda transfer olmuş ve sarı-kırmızılılarla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Belçikalı futbolcu, Galatasaray’da 136 maçta görev alırken, rakip fileleri 25 kez havalandırmıştı.

SON TAKIMI GALATASARAY OLDU

Mertens, Galatasaray’dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrıldıktan sonra futbolu bırakmıştı.