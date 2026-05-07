Dries Mertens ve ailesi İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, eski takımının şampiyonluk maçını izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.

Tatil için gittiği Hong Kong’tan TK171 sefer sayılı uçakla saat 15.54’te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTARLAR İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Havalimanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, taraftarların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi.

Ayrıca Belçikalı futbolcunun Türkçe ifadeler kullanması dikkat çekti.

"CUMARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Dries Mertens, Galatasaray’ı çok özlediğini vurgulayarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi çok sevdiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra Mertens, “Galatasaray taraftarına mesajınız var mı?” sorusuna “Cumartesi görüşürüz” şeklinde yanıt verdi.

EŞİNİN SÖZLERİ

Belçikalı futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs, İstanbul’a geldikleri için mutlu ve sevgi dolu olduklarının altını çizdi.

Öte yandan İstanbul’u çok özlediğini ve kendini evinde hissettiğini söyleyen Kerhofs, Galatasaray taraftarlarına şampiyonluk diledi ve bunun çok kolay olduğunu ifade etti.