Antalya'nın Kepez ilçesinde babasına ait otomobille seyir terasına gelen 30 yaşındaki S.A., burada bir süre alkol aldı.

S.A., zemini ıslattıktan sonra direksiyona geçip, otomobiliyle drift yaptı. Bununla da yetinmeyen S.A., daha sonra da tabancasını çekip havaya ateş etti.

Bu anları bir polis memuru cep telefonuyla kaydedip, meslektaşlarına ihbar etti.

Drift yapan sürücüyü polis cep telefonuyla çekti ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

İhbarın ardından olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri ve sivil trafik radar ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, otomobil sürücüsü S.A.'yı gözaltına aldı.

PARA CEZASI ALDI, EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU

S.A'ya drift yapmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli hakkında ayrıca 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.