Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında hem karadan hem de havadan trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kentte insansız hava aracı (drone) ile yapılan trafik denetimleri, ilginç anlara sahne oldu.

DRONE'LU DENETİM

Kent merkezinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktalarına yaklaşık 100 metre kala, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan kişiler araç içinde ve dışında yer değişikliği yaptıkları anlar drone kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de drone'lu trafik denetiminde ilginç görüntüler VİDEO