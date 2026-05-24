DSİ’den 7 baraj için kontrollü su salımı uyarısı yapıldı

Bereketli yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde birçok baraj tarihi doluluk oranlarına ulaşırken, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü’nden önemli bir açıklama ve uyarı geldi.

YÜKSEK DEBİLİ SU GİRİŞİ YAŞANDI

Açıklamada, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtildi.

7 BARAJDA KONTROLLÜ SU SALIMI YAPILACAK

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Diyarbakır’daki Karakaya, Çınar ve Devegeçidi barajları ile Mardin’deki Ilısu Barajı, Siirt’teki Alkumru, Çetin ve Şirvan barajlarında kontrollü su salımı yapıldığı açıklandı.

"SU YÜKSELMELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla, aşağıda belirtilen barajlarda kontrollü su salımı yapılmaktadır: Diyarbakır Karakaya Barajı, Çınar Barajı, Diyarbakır Devegeçidi Barajı, Mardin Ilısu Barajı, Siirt Alkumru Barajı, Siirt Çetin Barajı ve Siirt Şirvan Barajı.

Tahliye sürecinde akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması ve ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur.”