DSÖ: 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm tespit edildi

Hantavirüs salgınından sonra şimdi de Ebola salgını yeniden gündeme geldi.

Tüm dünya COVID-19’un etkilerini yeni atlatmışken hantavirüs ve Ebola salgınlarının yeni bir pandemi sürecinin başlangıcı olabileceği ihtimali insanlarda endişe yarattı.

GÜNCEL GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından son duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’daki Ebola salgınına dair güncel gelişmeleri değerlendirdi.

"82 VAKA VE 7 ÖLÜM DOĞRULANDI"

KDC’deki durumun son derece endişe verici olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, “Şu ana kadar 82 vaka ve 7 ölüm doğrulandı. Ancak KDC’deki salgının çok daha geniş bir alana yayılmış olabileceğini biliyoruz. Şu anda yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm bildirilmektedir.

Gözlem çalışmaları ve laboratuvar testleri ilerledikçe bu rakamlar değişmektedir; ancak bölgedeki şiddet olayları ve güvenlik sorunları müdahaleyi zorlaştırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE EK PERSONEL SEVK EDİLDİ

Salgının merkez üssü konumundaki Ituri bölgesine ek DSÖ personelinin sevk edildiğini aktaran Ghebreyesus, müdahale çalışmalarının koordinasyonu için hükümet yetkilileriyle düzenli temas halinde olduklarını belirtti.

"2 DOĞRULANMIŞ VAKA VE 1 ÖLÜM BİLDİRİLMİŞTİR"

Uganda’daki duruma da değinen DSÖ Genel Direktörü, bölgedeki tablonun şu an için kontrol altında olduğunu kaydetti. Ghebreyesus, “Uganda’da durum şu anda stabildir; 2 doğrulanmış vaka ve 1 ölüm bildirilmiştir.

Yeni bir vaka veya ölüm rapor edilmemiştir. Hükümeti önleme ve müdahale çalışmalarında destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus ayrıca, devam eden çalışmalar hakkında üye devletleri bilgilendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini de ekledi.