DSÖ: 900’den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildi

Dünyada hantavirüs salgınına dair korkular gündeme gelirken, Ebola virüsü de Afrika’da yeniden ortaya çıktı.

Mayıs ayının başlarında Afrika’da yayılmaya başlayan Ebola virüsü hakkında son durum açıklandı.

"900'DEN FAZLA ŞÜPHELİ VAKA TESPİT EDİLDİ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

KDC’deki Ebola müdahalesinde gözetim çalışmalarının artırıldığını belirten Ghebreyesus, “Şu ana kadar 101’i doğrulanmış vaka olmak üzere 900’den fazla şüpheli vaka tespit edildi.” dedi.

İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon kişinin devam eden çatışmaların ortasında yaşadığını vurgulayarak her 4 kişiden 1’inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve her 5 kişiden 1’inin ülke içinde yerinden edildiğini aktardı.

"ERKEN TESPİT ETME ÇABALARINI CİDDİ ŞEKİLDE ENGELLİYOR"

Direktör Ghebreyesus, “Bu durum, Ebola temas takibini artırma ve erken tespit etme çabalarını ciddi şekilde engelliyor.” ifadelerini kullandı.