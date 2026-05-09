DSÖ: Bu yeni bir COVID-19 değil

Dünya yeni bir tehlike ile karşı karşıya...

3 yıl 1 ay 24 gün süren resmi küresel COVID-19 pandemisinin ardından yeni bir virüs gündeme geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.

GEMİDE VİRÜS PANİĞİ

MV Hondius adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.

Arjantin'den Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcularda virüse rastlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İlk olarak Hollandalı bir erkek yolcunun 11 Nisan’da hayatını kaybettiği öğrenilirken yolcunun cenazesinin günlerce gemide kaldığı belirtildi.

Daha sonra karaya çıkarılan eşinin de uçuş sırasında fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gemide bulunan Almanya vatandaşı bir yolcu da 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

DSÖ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinin İspanya’nın Tenerife Adası’na yaklaşması sonrası kamuoyunda artan endişelere ilişkin açıklama yaptı.

Tedros, Tenerife halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, 2020’deki pandemi travmasının halen taze olduğunu bildiğini belirterek, mevcut halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu vurguladı.

"BU YENİ BİR COVID-19 DEĞİL"

Tedros, "Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor: Bu yeni bir COVID-19 değil.

Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede" ifadelerini kullandı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

DSÖ Başkanı, gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu, durumun ciddi ancak Tenerife halkı için riskin düşük değerlendirildiğini söyledi.

Tedros, şu ana kadar gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını, DSÖ uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanın hazır olduğunu belirtti.

"BU YOLCULARLA KARŞILAŞMAYACAKSINIZ"

Tedros, İspanyol yetkililerin, yolcuların Granadilla’daki endüstriyel limana kontrollü şekilde indirileceği, yerleşim bölgelerinden uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bir plan hazırlandığını kaydetti.

Tedros, “Siz ya da aileleriniz bu yolcularla karşılaşmayacaksınız” dedi.