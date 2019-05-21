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DSÖ: Ebola salgını daha da yayılabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Kongo'da geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgının yayılma riskinin hala çok yüksek olduğunu belirtti.

AA | 21.05.2019 - 07:47..
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İnsan sağlığına ilişkin pek çok konunun ele alınacağı Dünya Sağlık Asamblesi'nin 72. toplantısının açılışında konuşan Adhanom, KDC'deki Ebola salgının şimdiye kadar karşılaştıkları en karmaşık sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Ülkedeki tüm farklı siyasi grupların bir araya gelerek salgına karşı ortak mücadele vermesi gerektiğine işaret eden Adhanom, "Çünkü, Ebola taraf tutmuyor. Bu herkesin düşmanı. Bu salgını sonlandırmak için bir araya gelmediğimiz sürece, salgının daha da yayılması, daha pahalı ve agresif hale gelmesi hususunda gerçek bir risk taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ: Ebola salgını daha da yayılabilir

"SALGININ YAYILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Adhanom, salgının yayılma riskinin "çok yüksek" olduğu uyarısını yaparak, KDC'deki her çatışmanın ve saldırının Ebola virüsüne yayılmasına yol açıyor.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, "Biz sadece bir virüsle savaşmıyoruz. Emniyetsizlikle savaşıyoruz. Şiddetle savaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme ile savaşıyoruz. Bir salgının siyasallaşması ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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