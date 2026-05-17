DSÖ: Ebola salgını uluslararası acil durumdur

Dünya yeni salgınlarla karşı karşıya...

Bir seyahat gemisinde ortaya çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüs dünya genelinde büyük bir paniğe neden oldu.

Şu an için herhangi bir küresel salgın olmadığı belirtilirken vatandaşlar yine de tedirgin durumda.

AFRİKA'DA EBOLA SALGINI BAŞLADI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da da Ebola salgını baş gösterdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki ülkede yayılan Ebola salgınına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

"HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU OLUŞTURUYOR"

Bölgedeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, “Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığının halihazırda görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ile istişarelerde bulunduktan sonra, salgının Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümleri uyarınca uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verdim” ifadelerini kullandı.

Salgının mevcut tanım gereği henüz bir 'pandemik acil durum' kriterlerini karşılamadığını aktaran Ghebreyesus, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda liderliğine, olayları kontrol altına almak için gerekli ve güçlü adımları atma konusundaki kararlılıkları ile küresel topluluğun hazırlık yapmasına olanak tanıyan dürüstlükleri için minnettarım” dedi.

"ŞU ANA KADAR 80 ÖLÜM BİLDİRİLDİ"

Ghebreyesus, salgının uluslararası yayılma riski taşıdığına ve olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekerek, “16 Mayıs itibarıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi.

Ayrıca Uganda'nın başkenti Kampala'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden seyahat eden 2 kişide doğrulanmış vaka tespit edildi” değerlendirmesinde bulundu.

"ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANACAK"

Bundibugyo virüsü için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını vurgulayan Ghebreyesus, “Salgının boyutunu anlamak, önleme ve müdahale çabalarını koordine etmek ve kontrol önlemlerini uygulayabilmek için uluslararası koordinasyon ve iş birliğine ihtiyaç vardır.

Üye devletlere sürece yanıt verebilmeleri için geçici tavsiyelerde bulunmak üzere en kısa sürede bir Acil Durum Komitesi toplayacağız” ifadelerini kullandı.