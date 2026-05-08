DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Paniğe gerek yok

2020'deki COVID-19'dan sonra yeni bir virüs daha dünya gündeminde.

3 yıl 1 ay 24 gün süren pandeminin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.

GEMİDE VİRÜS PANİĞİ

'MV Hondius' adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.

Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcularda virüse rastlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemide görülen salgında şimdiye kadar sekiz şüpheli vakadan beşi doğrulandı.

Virüs nedeniyle 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, eşi ve bir Alman vatandaşı olmak üzere toplam üç kişi yaşamını yitirdi.

BİLL GATES "KÖTÜSÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Vakalar üzerindeki incelemeler devam ederken, virüs hakkında çeşitli komplo teorileri ortaya atılmaya başlandı.

Travma yaratan COVID-19'dan sonra ortaya çıkan bu virüs, zaten küresel anlamda insanları korkuturken, bazı isimler de bu korkuyu körükledi.

Bu isimler, Bill Gates'in eski görüntülerini paylaştı.

"BİR SONRAKİ PANDEMİ DAHA ŞİDDETLİ OLABİLİR"

DSÖ, "Panik yok, yeni bir COVID-19 değil." derken, Bill Gates'in daha önce yaptığı "Daha kötüsü olacak." uyarısı gündeme getirildi.

Gates, COVID-19 pandemisinin 'korkunç' bir deneyim olduğunu ancak bir sonrakinin çok daha şiddetli olabileceğini belirterek, küresel hazırlık eksikliğinden bahsetmişti.

"COVID-19 SON PANDEMİ OLMAYACAK"

ABC'nin 'The View' programına katılan Gates, dünyayı şu sözlerle uyarmıştı:

"Bu son pandemi olmayacak. Bir sonraki çok daha şiddetli olabilir. Bu (COVID-19) milyonlarca insanı öldürdü ve korkunçtu. Aşıyı hızlı çıkarmada Trump'ın liderliği bir faktördü... Ancak bir sonraki için daha hazırlıklı olmalıyız."