DSÖ, hantavirüs için salgın riskinin hala çok düşük olduğunu duyurdu

2020'deki COVID-19'dan sonra yeni bir virüs daha dünya gündeminde.

3 yıl 1 ay 24 gün süren pandeminin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.

'MV Hondius' adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcularda virüse rastlandı.

Gemide görülen salgında şimdiye kadar sekiz şüpheli vakadan beşi doğrulandı.

Virüs nedeniyle 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, eşi ve bir Alman vatandaşı olmak üzere toplam üç kişi yaşamını yitirdi.

30 HÜKÜMETLE BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR

Hantavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı ‘MV Hondius’ gemisinin yolcularına ve mürettebatına gösterdikleri dayanışma için Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinin halkına teşekkürlerini yineledi.

Ghebreyesus, bu krizi yönetmek için yaklaşık 30 hükümet ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştıklarını kaydederek, "Geminin yolcularının Tenerife'den transfer operasyonunun başarıyla tamamlandığını ve 120'den fazla kişinin şu anda kendi ülkelerinde bakıma alındığını veya nihai varış noktalarına giderken ev sahibi ülkelerde karantinaya alındığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL NÜFUS İÇİN RİSKİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU TEKRARLIYORUZ"

Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ve 26 mürettebatın 'MV Hondius'ta yolculuğa devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, geminin 18 Mayıs'ta Hollanda'ya varmasının beklendiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "DSÖ, bu olayın küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu tekrarlıyor ve gerektiğinde güncellemeler yayınlamaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla DSÖ'ye 3 ölüm dahil toplam 10 vaka bildirildi' diye konuştu.